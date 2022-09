Paesi Bassi: “Credere felicemente”, mostra ed eventi nella cattedrale di Harleem

“Credere felicemente”, in olandese Geloof in Geluk, è il titolo di una mostra e di una serie di eventi promossi nella cattedrale di San Bavone ad Harleem (diocesi di Amsterdam, Paesi Bassi). “Negli ultimi anni siamo diventati più sani e più prosperi, ma la felicità di molte persone è ancora sotto pressione”, spiega la presentazione della mostra, creata per “invitare a riflettere sulla propria felicità”. La cattedrale è stata allestita con una serie di contributi originali di arte visiva, fotografia, video, poesie, brevi recital e podcast. Così si potrà “sperimentare la felicità celeste attraverso una composizione d’organo, cercare la felicità camminando in un labirinto e ascoltare bellissime storie personali su cosa può significare la felicità” e in particolare “imparare dalle storie dei santi e da ciò che hanno sacrificato per raggiungere la felicità”. Tra gli eventi in programma nella cattedrale nelle prossime settimane, un workshop con Willeke Brouwer, illustratrice del graphic novel per bambini “Storie incredibili della Bibbia” o ancora un dialogo sulla felicità con Tommaso d’Acquino, virtualmente condotto da Niko Schonebaum, insegnante di lingue classiche. La mostra è visitabile nella Koepel Kathedraal fino all’8 gennaio 2023.