Editoria: Rogate Ergo, il numero di settembre dedicato al Congresso eucaristico nazionale

È dedicato al Congresso Eucaristico nazionale, in programma a Matera dal 22 al 25 settembre, il numero 8-9 della rivista “Rogate ergo”, aperto dall’editoriale di Enzo Petrolino, presidente della Comunità del diaconato in Italia. Del tema del Congresso, “Tornare al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”, si parla nell’approfondimento biblico di don Giuseppe De Virgilio e nell’analisi pastorale di don Amedeo Cencini. Il rapporto Eucaristia e vocazione, sostiene lo psicologo canossiano, è del tutto evidente e solido dal punto di vista teologico, eppure non è granché sfruttato sul piano della vita cristiana e della pastorale. In tal senso la rivista suggerisce un’adeguata preparazione della messa festiva con il coinvolgimento di tutta l’assemblea secondo le varie ministerialità di cui dispone, e raccomanda l’adorazione eucaristica ai giovani, sull’esempio del beato Carlo Acutis, perché il silenzio e la contemplazione aiutano ad appagare la loro sete di amore.

Il cardinale Raniero Cantalamessa, nell’intervista, si sofferma sulla necessità che i cristiani riscoprano “lo stupore davanti all’Eucaristia, non essendo essa solo un rito, ma un impegno a vivere in comunione con Gesù e con i fratelli”. Infine, la rivista offre una panoramica delle esperienze più tipicamente vocazionali emerse nei Congressi eucaristici nazionali fin da quando ebbero origine, nel 1891 a Napoli.