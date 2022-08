Vacanze: Coldiretti, la spesa degli italiani cresce del 16% ma la durata si riduce la durata del soggiorno

“Cresce la spesa per le vacanza degli italiani nell’estate del 2022 che sale a 22,6 miliardi di euro, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente, anche a causa dell’aumento dell’inflazione per gli effetti della guerra in Ucraina”. Lo rileva Coldiretti-Ixè in occasione del primo controesodo dell’estate con il bollino rosso sulle strade del rientro. “I 35 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2022, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno, hanno speso in media 645 euro per persona. Il 43% dei turisti – sottolinea Coldiretti – è restato comunque al di sotto dei 500 euro di spesa e un analogo 43% tra i 500 ed i 1.000 euro, il 13% tra i 1.000 ed i 2.000 euro mentre solo un 1% ha superato questo limite”.

Agosto è scelto da quasi di due italiani su tre (63%) che hanno deciso di andare in vacanza quest’estate e si conferma quindi come il mese di gran lunga più gettonato nonostante i listini più elevati, gli affollamenti e il traffico. Secondo l’associazione, per la maggioranza degli italiani in viaggio (53%) la durata della vacanza è inferiore alla settimana mentre per quasi un italiano su tre (30%) – sottolinea l’associazione – è compresa tra 1 e 2 settimane, ma c’è un 3% che sta fuori oltre un mese. La durata media della vacanza è comunque di quasi dieci giorni (9,8),ancora distante dagli oltre 11 giorni del periodo pre-pandemia, anche se in risalita rispetto al biennio precedente segnato dal Covid.