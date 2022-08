Diocesi: Brescia, mons. Tremolada dimesso ieri dall’ospedale. Proseguirà le cure a Lissone dai familiari

Il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, è stato dimesso ieri dall’ospedale San Gerardo di Monza dove, il 20 luglio scorso, era stato sottoposto al trapianto di midollo osseo. Il presule ha potuto lasciare il nosocomio grazie – come scrive il settimanale diocesano “La voce del popolo” sul proprio sito web – al “costante miglioramento delle condizioni generali e degli esami del sangue”.

Il vescovo proseguirà ora le cure a Lissone, nell’abitazione dei suoi familiari, e sarà sottoposto ad uno “stretto monitoraggio clinico più volte alla settimana nel Day Hospital del Centro trapianti per mantenere il controllo dell’evoluzione del trapianto e per gestire prontamente le complicanze ancora possibili in questa fase delicata”.