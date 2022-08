Diocesi: Ac San Miniato, dal 26 al 28 agosto a Gavinana convegno su “La cura della polis, l’orizzonte che speriamo”

“La cura della polis, l’orizzonte che speriamo”. Questo il tema del convegno che si terrà dal 26 al 28 agosto presso la Casa dell’adolescente “Monsignor Ciardi” di Gavinana (Pt) per iniziativa dell’Azione Cattolica diocesana di San Miniato.

I lavori prenderanno il via con la lectio introduttiva proposta nella serata del 26 agosto da don Roberto Malizia, parroco di Capannoli. Nella mattinata del 27, invece, sarà Claudio Turrini, redattore di Toscana Oggi e biografo di Giorgio La Pira, a parlare di “La Pira e la politica come servizio ai fratelli”. Per domenica 28 agosto è previsto l’intervento di Enzo Cacioli, sindaco di Castelfranco Piandiscò (Ar), Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte (Pi), e Marco Gherardini, sindaco di Palaia (Pi), che insieme ai delegati dell’Azione Cattolica diocesana si confronteranno sul tema “Insieme, costruttori di comunità”.