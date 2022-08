Diocesi: Fano, dal 21 al 28 agosto a Pozza di Fassa settimana dedicata alle famiglie

Un’intera settimana dedicata alle famiglie. È quella che vivranno a Pozza di Fassa 140 persone della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola dal 21 al 28 agosto, presso Villa San Carlo e Hotel Trento. L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio diocesano di Pastorale familiare, vuole essere “un’esperienza estiva per gustare la presenza del Signore nella pace della montagna, una settimana all’insegna della condivisione, dell’amicizia, e della riflessione in particolare sull’esortazione apostolica di Papa Francesco ‘Amoris Laetitia’”.

Tra le attività in programma, martedì 23 agosto presso Villa San Carlo, dalle 21, si terrà “La pace per – dono”, incontro missionario del dono come strumento di pace con la partecipazione di padre Filippo Ivardi (missionario comboniano, ex direttore di Nigrizia). Coordinerà Marco Gasparini direttore del Centro missionario diocesano. L’incontro è organizzato da Centro missionario diocesano, Nigrizia.it, Missio, Ufficio diocesano di Pastorale familiare.