Diocesi: Urbino, domani mons. Tani presiede una messa all’eremo per famiglie di Caresto per il 50° di fondazione

In occasione del 50° anniversario di fondazione, il l’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Giovanni Tani, presiederà domani, domenica 21 agosto alle 10.30, la celebrazione eucaristica presso l’eremo per famiglie di Caresto. Il Centro di spiritualità matrimoniale offre la possibilità di ritiri per coppie di sposi e fidanzati in tutti i fine settimana dell’anno. “Da un folto gruppo di giovani e famiglie che si ritrovavano periodicamente fin dal 1972 presso le rovine di una parrocchia abbandonata, nasce nel 1980 – viene spiegato sul sito web caresto.it – un piccolo eremo con l’intento di offrire una crescita spirituale-umana soprattutto per le famiglie”. “In modo specifico – si legge – il nostro eremo intende promuovere la spiritualità coniugale, essere cioè di aiuto e servizio alle coppie di sposi (e anche di fidanzati) perché riscoprano l’importanza del sacramento del matrimonio e la coscienza della loro vocazione matrimoniale grazie a un cammino di vita interiore e agli esercizi spirituali; e l’attivazione di strumenti pratici come il dialogo, la preghiera coniugale, la sessualità vissuta in piena relazione”.