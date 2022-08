Sinodo: Santa Sede, si presenta il 26 agosto la seconda tappa del processo

Si svolgerà, venerdì 26 agosto, alle 13, nella Sala Stampa della Santa Sede, la conferenza stampa di presentazione della seconda tappa del processo sinodale: la tappa continentale del Sinodo sulla Sinodalità, sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.

Per l’occasione saranno forniti anche alcuni dati relativi alle sintesi realizzate a partire dalla vasta consultazione del popolo di Dio nella prima fase del processo sinodale e pervenute alla Segreteria generale del Sinodo entro il 15 agosto, nonché alcune informazioni relative alle modalità di realizzazione del Documento per la tappa continentale. Interverranno il card. Mario Grech, segretario generale della Segreteria generale del Sinodo, e il card. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e relatore generale della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi.

La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua italiana, francese, inglese e spagnola sul canale Youtube di Vatican News.