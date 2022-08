Inclusione: Genova, la Sampdoria dona 5 abbonamenti a persone senza dimora seguite da Fondazione Auxilium

“Poter andare allo stadio non è solo un semplice momento di svago ma è un’opportunità per rafforzare le relazioni, il senso di inclusione, la fiducia in sé stessi. Per questo il nostro grazie va alla U.C. Sampdoria per il suo prezioso contributo al nostro impegno quotidiano per la promozione della persona e per una città che include”. Con queste parole i Volontari per l’Auxilium della omonima fondazione di Genova hanno ringraziato i vertici della società calcistica che ha messo a disposizione cinque abbonamenti per altrettante persone senza fissa dimora seguite dalla fondazione. Nelle pagine del sito web è anche possibile vedere alcune foto dei partecipanti alla prima partita di campionato che si è svolta nei giorni scorsi.

“La Società ha risposto immediatamente, in tempo per l’inizio del campionato – si legge ancora sul sito web della Fondazione Auxilium – e per questo alla U.C. Sampdoria va il nostro grazie per il suo prezioso contributo al nostro impegno quotidiano per la promozione della persona e per una città che include. Il calcio esprime così uno dei suoi lati migliori, divenendo un fattore di socialità e aiutando le persone a recuperare senso di appartenenza”.