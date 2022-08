Diocesi: Faenza-Modigliana, il 27 agosto a Quartolo il Pomeriggio dei nonni

È in programma per sabato 27 agosto, sotto l’ombra dei tigli di Quartolo (via Faentina 154, Brisighella), il Pomeriggio dei nonni promosso dalle 15.30 alle 18.30 dalla diocesi di Faenza-Modigliana. Sarà un’occasione di incontro e di festa per le persone anziane che vede coinvolti Caritas diocesana, Pastorale per la salute, Unitalsi, Auser, Avulss, Anteas, Amici del Fontanone, Centro sociale Laderchi, Centro sociale Granarolo, Centro sociale Amici dell’Abbondanza, Centro sociale Porta Nova Russi.

Alle 17 sarà celebrata la messa.