Diocesi: Alghero-Bosa, al via domani il cammino delle “Icone bibliche per la pastorale”

Dopo lo stop forzato per via della pandemia, nella diocesi di Alghero-Bosa riprende il cammino delle “Icone bibliche per la pastorale”, avviato undici anni fa, che sarà ospitato, dal 21 al 25 agosto, nel Centro di spiritualità giovani di “Funtana e s’ozzu” a Cuglieri. Si tratta della decima edizione delle “Icone” che, partendo dalla lectio biblica, hanno il compito di condurre i partecipanti nell’individuazione degli atteggiamenti concreti per l’agire comune nella Chiesa di oggi. Spiegano gli organizzatori: “Sappiamo che l’azione pastorale si fonda sulla testimonianza, prima ancora che sui programmi, sulle strategie o sulla metodologia. Si crede sempre in ‘qualcuno’ ancor prima che in ‘qualcosa’. La grande sfida che la vita pone a ciascuno di noi è allora quella di essere testimoni credibili”.

Le riflessioni giornaliere saranno curate dal vescovo di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino, mentre le attualizzazioni sono state affidate al formatore Ignazio Punzi, psicologo e psicoterapeuta familiare.