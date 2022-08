Diocesi: Chieti-Vasto, il 3 settembre convegno su “L’esperienza sinodale nella nostra vita diocesana”

“L’esperienza sinodale nella nostra vita diocesana”. Questo il tema del convegno della Chiesa di Chieti-Vasto in programma per il pomeriggio di sabato 3 settembre. La sera precedente, in tre sedi dell’arcidiocesi, si terranno gli incontri preparatori suddivisi per zone pastorali. I lavori di sabato, che saranno ospitati dalle 15.30 presso la parrocchia San Paolo Apostolo a Vasto, vedranno l’arcivescovo Bruno Forte presentare una riflessione su “La Chiesa, popolo sinodale, testimone della bellezza di Dio. Comunione, partecipazione e missione”. Seguirà la presentazione della sintesi sinodale a cura di don Emiliano Straccini, mentre Daniela Palladinetti relazionerà su “Gli organismi ecclesiali e la sinodalità: esperienze della Chiesa diocesana”. Verranno quindi presentate le sintesi degli incontri della sera precedente e ci sarà spazio per il dibattito e il dialogo in assemblea. Per le 18 sono previste le conclusioni, tracciate da mons. Forte. “La sinodalità, il camminare insieme nella scoperta del Volto di Cristo, è al contempo una sfida e un impegno”, ha scritto l’arcivescovo invitando alla partecipazione al convegno. “La finalità del nostro convenire – ha spiegato – riguarda la maniera in cui questo stile di vita sinodale può applicarsi alla pastorale ordinaria della comunità ecclesiale nella promozione e cura dei rapporti fra consacrati, sacerdoti, seminaristi e laici nel servizio alla missione del popolo di Dio. Si tratta di far crescere una Chiesa di cristiani adulti e corresponsabili, in cui ciascuno, secondo il carisma ricevuto e il ministero cui è stato chiamato, viva in comunione con gli altri, favorendo la crescita di tutti con il proprio impegno generoso e fedele, lasciandosi arricchire dai doni che lo Spirito effonde negli altri”.