Diocesi: Azione Cattolica Terni, al via oggi il campo itinerante per 30 giovani in Puglia

Un’esperienza di fede e di fraternità è quella che inizia oggi, 20 agosto, e si concluderà venerdì 26 agosto, per 30 giovani della diocesi di Terni-Narni-Amelia, che partecipano al campo itinerante Giovani di Azione Cattolica in Puglia sul tema “Un ponte per”.

L’idea del ponte nasce dal fatto che la Puglia è come un “ponte” sul mar Mediterraneo: ponte tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud, a contatto con le meraviglie, la storia, gli uomini e le donne di questa regione e con i santi di ieri e di oggi (san Nicola, san Giuseppe da Copertino, don Tonino Bello, i santi Martiri Idruntini, san Pio da Pietrelcina, san Michele arcangelo). I giovani, dai 17 ai 28 anni, provenienti dalle parrocchie di Gabelletta, Borgo Rivo, Borgo Bovio, Narni Scalo, Otricoli, saranno accompagnati da 5 sacerdoti e da 2 seminaristi.

Prima tappa a Bari con la visita alla città, alla cattedrale, alla chiesa di San Nicola con la messa presieduta dal vescovo emerito della diocesi di Terni-Narni-Amelia, padre Giuseppe Piemontese. Il viaggio proseguirà poi per Alberobello, Polignano al Mare, Lecce, Copertino con visita al santuario e riflessione sulla figura di san Giuseppe. Il pellegrinaggio continuerà, nei giorni successivi, passando per Castro Marina, Santa Maria di Leuca, Alessano, luogo di sepoltura di don Tonino Bello, Otranto, Trani, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo con la visita al santuario di San Pio da Pietrelcina.