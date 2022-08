A Sua Immagine: nella puntata di oggi viaggio a Spoleto. Domani focus su “i santi del mare”

Una nuova tappa di “A Sua Immagine estate” in Umbria, nella città di Spoleto, frutto dell’evoluzione millenaria del rapporto tra natura, ambiente e società umana, permeate della spiritualità infusa dagli eremiti e da san Francesco d’Assisi che nel Monteluco trovavano rifugio e ascesi. Sede del Festival dei Due Mondi dal 1958, la città si è conquistata, anche grazie a questo evento, un ruolo di importanza internazionale nel mondo artistico e culturale.

La trasmissione, condotta da Lorena Bianchetti, in onda oggi dalle 16 su Rai Uno, presenterà le ricchezze del patrimonio sacro che sono custodite nel duomo dedicato a Santa Maria Assunta, che domina la piazza e la scalinata proscenio del festival e famoso set cinematografico della fiction di Rai1 “Don Matteo”. Altre chiese che sostanziano la storia religiosa e spirituale della città, si alternano nel racconto televisivo con la Rocca Albornoz, un baluardo voluto nel 1362 dal card. Egidio Albornoz che aveva scelto Spoleto come nucleo strategico per la riconquista dello Stato Pontificio: il castello di Spoleto domina la valle custodendo anch’essa tesori che le telecamere documenteranno tra una nota e l’altra del festival dei due mondi del 2022. Rinata dopo la pandemia, la kermesse diretta da Monique Veaute, ha proposto tra l’altro l’esibizione di Angélique Kidjo, una delle voci più originali e straordinarie del panorama musicale internazionale. A Spoleto, la quattro-volte vincitrice ai Grammy Award ha presentato il suo nuovo album Mother Nature che ha raccontato in un’intervista ad “A Sua Immagine”.

A seguire “Le ragioni della Speranza” con don Maurizio Patriciello. Non tutti sanno che sant’Antonio da Padova è nato a Lisbona ed è stato lì battezzato con il nome di Fernando. La sua storia viene approfondita da don Maurizio Patriciello tra la capitale del Portogallo e la città di Coimbra, dove Fernando divenne frate Antonio dopo aver maturato la scelta vocazionale che lo fece diventare il predicatore e il taumaturgo che oggi il mondo intero venera. A Lisbona la visita alla casa natale, su cui oggi sorge una chiesa a lui intitolata, meta di migliaia di pellegrini; un museo che parla del radicamento del santo portoghese nella sua città; la Sé, la cattedrale lisboana dove Fernando venne battezzato e il monastero di San Vincenzo fuori le mura in cui, ancora adolescente, si ritirò fin quando non scelse di trasferirsi lontano da amici e tentazioni nel monastero della Santa Croce a Coimbra, luogo spartiacque della sua formazione che lo portò dagli agostiniani ad avvicinarsi ai frati minori seguaci di san Francesco d’Assisi.

La puntata di “A Sua Immagine” di domenica 21 agosto, in onda dalle 10.30, è dedicata ai santi del mare, a quei santi che hanno un rapporto diretto col mare e vengono perciò venerati per questo motivo. Tra i santi legati al mare c’è san Nicola le cui reliquie furono portate in Italia attraverso il mare. Dal mare giunse anche san Paolo fino a Malta dove divenne il primo vescovo dell’isola. San Francesco di Paola, patrono dei naviganti e della gente di mare, viene venerato nella religiosità delle genti costiere che cercano protezione e salvezza dalle insidie della natura. In studio assieme a Lorena Bianchetti ci saranno Lia Giancristofaro, antropologa, e padre Luciano Lotti, segretario generale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa San Giovanni Battista in Àlice Bel Colle (Alessandria). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.