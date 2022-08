Diocesi: Alessandria, a metà settembre pellegrinaggio a Roma per i 450 anni dalla morte di Papa San Pio V

In occasione del 450° anniversario della morte di Papa San Pio V, la diocesi di Alessandria promuove un pellegrinaggio a Roma che si svolgerà tra il 15 e il 17 settembre prossimi. I partecipanti avranno l’occasione di vivere l’esperienza dell’udienza con Papa Francesco e sosteranno in preghiera sulla tomba di San Pio V. “Come è noto – ricorda una nota della diocesi –, sebbene Papa Ghislieri avesse fatto preparare la sua tomba nella basilica di Santa Croce a Bosco Marengo, suo paese natale, per la grande devozione dei romani le sue spoglie furono trattenute nella Città Eterna e sono tuttora conservare nella basilica di Santa Maria Maggiore, meta del pellegrinaggio degli alessandrini del prossimo settembre”.