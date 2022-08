Taizé: il 27 agosto Ursula von der Leyen in visita alla Comunità. Dialogo con i giovani e intervento su attualità europea

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, sarà in visita a Taizé sabato prossimo, 27 agosto. Durante la sua visita, incontrerà la comunità e dialogherà con i giovani presenti a Taizé nella stessa settimana. Terrà una conferenza pubblica sull’attualità europea alle 17.30.

Per partecipare, tutti coloro che vengono da fuori dovranno registrarsi in anticipo sul sito.

Durante questa settimana specifica per i giovani adulti di età compresa tra 18 e 35 anni, altri relatori condurranno laboratori di riflessione, tra cui esperti in vari campi, scienziati, responsabili politici – il programma completo sarà pubblicato sul sito web. Un programma speciale sulla salvaguardia della biodiversità sarà offerto ai giovani che lo desiderano. “Il nostro desiderio come comunità è che tutti i giovani che vengono a Taizé possano sentire che la fiducia in Dio li aiuta a trovare un senso nella loro vita e ad assumersi la responsabilità quando tornano a casa – dichiara frère Alois –. La visita di Ursula von der Leyen è un gesto importante, che indica che le aspirazioni e gli impegni delle giovani generazioni vengono ascoltati e presi in considerazione da politici e istituzioni. In questo senso, questa visita, nelle gravi crisi del momento, sarà un segno di speranza”.