Meeting di Rimini: il 22 agosto seminario “Fine vita: dialogo alla luce del ddl 2553”

Si svolgerà il 22 agosto, alle 16, la conferenza “Fra ‘passione per l’uomo’ e ‘cultura dello scarto’ – Fine vita: dialogo alla luce del ddl 2553 Senato”. L’iniziativa è in programma al Meeting di Rimini, in collaborazione con il Network Pubblica Agenda “Ditelo sui tetti”.

Interverranno: Domenico Airoma, procuratore delle Repubblica di Avellino; mons. Piero Gallo, addetto alla Segreteria di 1° classe, Segreteria di Stato, Città del Vaticano; Marco Maltoni, direttore Unità cure palliative Romagna, Forlì; Andrea Manazza, oncologo palliativista Asl Torino 4; Domenico Menorello, Network Pubblica agenda “Ditelo sui tetti”. Introduce e modera Lorenza Violini, docente di Diritto costituzionale all’Università di Milano. La diretta sarà trasmessa online.