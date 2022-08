Diocesi: Alba, il 31 agosto messa per il 1° anniversario della morte di mons. Sebastiano Dho

Nel 1° anniversario della morte, mercoledì 31 agosto la Chiesa di Alba ricorderà mons. Sebastiano Dho, il vescovo che guidò la diocesi dal 1993 al 2010, quando lasciò per raggiunti limiti di età. Alle 18, in quella che è stata la sua cattedrale per 17 anni, l’attuale vescovo, mons. Marco Brunetti, presiederà una celebrazione eucaristica alla quale sono invitati tutti i sacerdoti che vogliono ricordare mons. Dho nella preghiera, in particolare i canonici del Capitolo della cattedrale.

Originario di Frabosa Soprana, dove nacque il 16 maggio 1935, mons. Dho guidò anche la diocesi di Saluzzo per 7 anni, dal luglio 1986 al settembre 1993.