Papa Francesco: a Tawadros II, “profondamente rattristato per vittime incendio chiesa a Giza”

Dolore e solidarietà: è quanto esprime Papa a sua Santità Tawadros II, in un telegramma di cordoglio per le vittime dell’incendio nella chiesa copta di Giza, in Egitto. “Papa Francesco è rimasto profondamente rattristato alla notizia del recente incendio alla chiesa di Abu Sifin a Giza – si legge nel testo – che ha causato la morte di tante persone, tra cui quella di alcuni bambini e del vescovo Abdul Bahkit”. “Nel porgere le più sentite condoglianze e l’assicurazione della vicinanza spirituale ai feriti e a quanti sono stati colpiti da questa tragedia – prosegue il telegramma firmato dal segretario di Stato, card. Pietro Parolin – Sua Santità affida le vittime e le loro famiglie all’amore misericordioso di Dio e invoca su tutti consolazione e forza nel Signore”.