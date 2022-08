Diocesi: Avezzano, morto don Matteo Pascucci. Nel pomeriggio i funerali a Tagliacozzo

Verranno celebrati nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 agosto, a Tagliacozzo, i funerali di don Matteo Pascucci, sacerdote della diocesi di Avezzano morto ieri a 68 anni.

Nato a Roma il 14 luglio 1954, don Pascucci venne consacrato sacerdote il 19 marzo 1996. Era parroco di San Giacomo in Colle San Giacomo dopo aver svolto in ministero sacerdotale a Castelvecchio, a San Giovanni di Sante Marie, a Villa San Sebastiano.

Da ieri pomeriggio la salma è esposta nella chiesa della Misericordia di Tagliacozzo, in piazza Obelisco. Il rito funebre prenderà il via alle 16 nella chiesa dell’Annunziata.