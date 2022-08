Maltempo: Curcio (Protezione civile), “massima attenzione da tutto il Sistema”. Riunita a Roma l’Unità di crisi

“Tutto il nostro Sistema segue con la massina attenzione il maltempo che nelle regioni centro-settentrionali ha provocato la perdita di vite umane e ingenti danni. Siamo in contatto con i territori coinvolti e le strutture operative sono pronte a dare il supporto necessario. Mi appello a tutti i cittadini affinché seguano le indicazioni delle autorità locali e le norme di autoprotezione”. Lo ha detto il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, commentando le avverse condizioni meteorologiche che hanno raggiunto le aree centro-settentrionali determinando “una fase di spiccata instabilità, sul nord e parte del centro del Paese, con precipitazioni a carattere di nubifragio, ma anche fronti lineari di raffiche di vento, tanto violente quanto estese sul territorio, tipiche di questo tipo di sistemi temporaleschi”. A tale riguardo nel pomeriggio di oggi, a Roma, si riunirà l’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile per fare il punto – insieme alle strutture operative e alle Regioni interessate – sull’evoluzione del maltempo, sulle criticità in atto e sulle azioni di prevenzione adottate dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento continuerà a seguire l’evolversi della situazione.