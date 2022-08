Giovanni Paolo I: Vittorio Veneto, iniziative in vista della beatificazione. Il 26 agosto meditazione in cattedrale

In preparazione alla beatificazione di Giovanni Paolo I, il 4 settembre, la diocesi di Vittorio Veneto ha organizzato per la sera di venerdì 26 agosto un’occasione di meditazione e preghiera, dal titolo “Beati voi”, in cattedrale a Vittorio Veneto, alle 20.30. Ci sarà, si legge in una nota, il vescovo Corrado Pizziolo e l’assemblea sarà aiutata a pregare da due cori: il coro “Cantate Domino” di Gaiarine e il coro “Santa Cecilia” di San Fior. Sono invitati in modo speciale tutti i pellegrini che partiranno per Roma nei giorni seguenti, ma anche tutti coloro che non possono andare a Roma e seguiranno da lontano la beatificazione. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Radio Palazzo Carli.

Domenica 4 settembre, alle 10.30, in piazza San Pietro, Papa Francesco presiederà la solenne celebrazione liturgica con il rito della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. La petizione per la beatificazione verrà letta dal vescovo della diocesi di Belluno-Feltre, mons. Renato Marangoni, insieme al postulatore card. Beniamino Stella e alla vicepostulatrice Stefania Falasca. Tra i concelebranti, il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo. Sarà presente un nutrito gruppo di pellegrini della diocesi di Vittorio Veneto (almeno 350 persone), che ha avuto Albino Luciani come proprio vescovo. La sera precedente, sabato 3 settembre, alle 18.30, nella basilica di San Giovanni in Laterano, si terrà una veglia di preghiera presieduta dal card. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma.

Domenica 11 settembre, alle 16, sulla piazza di Canale d’Agordo, le tre diocesi di Belluno-Feltre, Vittorio Veneto e Venezia si uniranno in un comune rendimento di grazie per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia; accanto a lui ci saranno i vescovi di Belluno-Feltre e di Vittorio Veneto. È previsto un notevole concorso di fedeli. A quanti intendano essere presenti, viene fin d’ora chiesto di segnalare la partecipazione, utilizzando l’apposito form sulla pagina della diocesi di Belluno-Feltre. La preiscrizione va fatta possibilmente entro il prossimo 26 agosto. Parte dell’assemblea potrà seguire la celebrazione tramite un mega-schermo posizionato sul retro del municipio, a pochi metri dall’altare, vivendo la liturgia in presenza.