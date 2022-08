Diocesi: Savona-Noli, Lerca e Sciarborasca festeggiano i patroni. Mons. Marino presiederà la messa per san Bernardo

“Agosto è un mese intenso per molte parrocchie della diocesi di Savona-Noli. In tale periodo sono infatti parecchie le feste patronali che vengono celebrate e soprattutto quest’anno, dopo le forti restrizioni antiCovid-19, i fedeli hanno maggior desiderio di omaggiare i propri santi”. Lo ricorda una nota diffusa oggi dalla diocesi.

A Cogoleto sabato 20 agosto alle ore 20,30 nella parrocchia San Bernardo, in frazione Lerca, il vescovo Calogero Marino presiederà la messa solenne.

Sempre nella cittadina rivierasca domenica 28 agosto alle 10,30 nella comunità Sant’Ermete di Sciarborasca sarà officiata la celebrazione eucaristica solenne.