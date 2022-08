Diocesi: Milano, pellegrinaggio del clero a Malta con l’arcivescovo Delpini, sulle orme di san Paolo

“Nella ripresa del nuovo anno pastorale la Formazione permanente del clero propone il pellegrinaggio del clero a Malta e Gozo con l’arcivescovo Delpini”. Lo si legge nel portale della diocesi di Milano, dove si specifica che le iscrizioni sono aperte fino al 24 agosto. “Dopo il pellegrinaggio a Cipro nell’ottobre 2019 è proposto ai presbiteri dall’undicesimo anno di ordinazione e ai diaconi permanenti quello a Malta, dal 24 al 28 ottobre”.

“L’esperienza di Cipro nasceva dall’esigenza di vivere il mese missionario straordinario ripercorrendo i primi passi del viaggio missionario di Paolo e Barnaba. Con Malta prosegue la scelta di rileggere il ministero ordinato alla luce dei viaggi di Paolo. E nel percorrere le strade dell’evangelizzazione Paolo ci invita a considerare il viaggio del Vangelo in tutto il suo travaglio”.

E poco oltre si specifica: “In questo pellegrinaggio, incontrando la Chiesa di Malta e di Gozo, condividendo momenti di fraternità e di preghiera, immergendoci nella storia di un Paese con la sua storia, cultura e spiritualità ci lasceremo interrogare e provocare sul nostro ministero sempre a servizio di una Chiesa sulle strade, in cammino con tutti, per essere veramente discepoli del Signore Gesù”.