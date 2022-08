Haiti: Unicef, un anno dopo il terremoto 250.000 bambini senza scuole adeguate

Un anno dopo il devastante terremoto di magnitudo 7,2 che ha colpito il sud-ovest di Haiti, e a tre settimane dall’inizio del nuovo anno accademico, più di 250.000 bambini non hanno accesso a scuole adeguate. Lo denuncia oggi l’Unicef, secondo cui la ricostruzione, ritardata dall’insicurezza e dalla mancanza di fondi, è ancora in corso e potrebbe richiedere anni per essere completata. Delle 1.250 scuole distrutte o danneggiate dal terremoto, la maggior parte non è ancora stata ricostruita. Il 14 agosto 2021, un forte terremoto ha colpito i dipartimenti di South, Nippes e Grand’Anse, causando la morte di 2.200 persone e il ferimento di altre 12.200. 1.250 scuole, 97 strutture sanitarie e 55 sistemi idrici sono stati distrutti o danneggiati, lasciando oltre 340.000 bambini senza condizioni educative adeguate e 800.000 persone senza accesso all’assistenza sanitaria, all’acqua potabile o ai servizi igienici. Nonostante il contesto difficile e i finanziamenti limitati, l’Unicef ha ricostruito o riabilitato 234 aule e fornito kit scolastici a 74.000 studenti. Inoltre, quasi 100 tende ad alta tecnologia sono state installate nelle scuole danneggiate. Più di 31.000 studenti di Grand Anse, Nippes e South hanno potuto recuperare gli studi attraverso corsi di recupero. L’Unicef e i partner hanno lavorato per portare i servizi di base alle donne e ai bambini colpiti, ma le operazioni sono state spesso ritardate o ostacolate dalla mancanza di risorse e dalla violenza delle bande. Nel corso dell’anno, più di 23.700 bambini hanno beneficiato di attività psicosociali e ricreative in 75 spazi a misura di bambino. Almeno 1.100 sopravvissuti alla violenza di genere hanno ricevuto assistenza psicologica e medica, mentre 18 bambini separati e non accompagnati hanno beneficiato di servizi di assistenza alternativa e sono stati riuniti alle loro famiglie. Alla fine del 2021 Unicef ha richiesto 97 milioni di dollari attraverso l’appello umanitario per l’infanzia 2022 per raggiungere 950.000 persone, tra cui 520.000 bambini ad Haiti. Ad oggi ha ricevuto solo il 30% dei finanziamenti necessari. Servono 64,6 milioni di dollari di finanziamenti urgenti.