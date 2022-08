Padre Paolo Dall’Oglio: Rocca di Mezzo (Aq), sabato presentazione del volume che racconta la storia della sua comunità

Il volume “Paolo Dall’Oglio e la comunità di Deir Mar Musa – Un deserto, una storia” verrà presentato sabato 20 agosto, alle 18, a Rocca di Mezzo (L’Aquila) presso presso la sede dell’Ente Parco naturale regionale Sirente Velino (viale XXIV Maggio). In dialogo con l’autrice Francesca Peliti, interverranno Mauro Di Ciccio, sindaco di Rocca di Mezzo, il vaticanista Riccardo Cristiano, Francesco D’Amore, presidente dell’Ente Parco naturale regionale Sirente Velino, e i famigliari di padre Dall’Oglio.

Rocca di Mezzo, si legge in una nota, “è stata per padre Paolo Dall’Oglio e lo è tutt’ora per la sua famiglia un luogo importante, speciale”. “Qual è il legame tra Mar Musa e la nostra famiglia? La parola chiave che mi viene in mente per associazione di idee è Rocca di Mezzo”, afferma Immacolata Dall’Oglio nella sua testimonianza riportata nel libro.

A nove anni dalla scomparsa di padre Paolo Dall’Oglio, il volume racconta la storia della comunità di Deir Mar Musa, fondata dal gesuita, attraverso la voce dei suoi protagonisti. “Un viaggio – prosegue la nota – iniziato per mano di padre Paolo, ma che non è finito con la sua scomparsa; in questi scritti la comunità rinnova un voto di fede che trascende le vicende storiche per rimettere al centro il pensiero del suo fondatore”.