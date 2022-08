Meeting di Rimini: Università Cattolica, alla manifestazione con docenti, una mostra su Armida Barelli e uno stand dove studenti possono raccontare loro esperienza

La storia della co-fondatrice dell’Ateneo, una kit room per studenti passati, presenti e futuri, docenti coinvolti in convegni e tavole rotonde. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è presente all’edizione 2022 del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini. “Il titolo della quarantatreesima edizione della kermesse ‘Una passione per l’uomo’ pone l’accento sull’essere umano, sulle domande che lo muovono e le sfide che deve affrontare nella realtà sempre più complessa del nostro secolo. Un’attenzione che l’Università Cattolica fa propria nella sua missione educativa e di ricerca”, si legge in una nota dell’Ateneo. Tra le novità di quest’anno la presenza della casa editrice dell’Ateneo Vita e Pensiero con due dei suoi autori di punta: Josep María Esquirol e Miguel Benasayag.

Per illustrare le sue attività e l’offerta formativa l’Ateneo avrà uno stand dedicato nella hall sud della Fiera di Rimini. Ogni studente, alumnus o futura matricola potrà raccontare il suo legame con la Cattolica grazie alla kit room dedicata, dove sarà possibile realizzare brevi video per i propri canali social. Menzionando @unicatt e aggiungendo l’hastag #raccontalacattolica i contenuti potranno essere ripresi dai profili dell’Ateneo. L’esperienza immersiva sarà completata da panche che ripropongono i chiostri bramanteschi del campus milanese dell’Ateneo dove è possibile anche ricaricare il proprio smartphone.

A fianco dello stand sarà allestita la mostra curata da Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori su Armida Barelli, la co-fondatrice della Cattolica proclamata beata il 30 aprile in duomo a Milano. La presentazione dell’esposizione si terrà domenica 21 agosto alle 16.30 nello stand dell’Università.

Numerosi i professori dell’Ateneo coinvolti negli incontri del Meeting. Sabato 20 agosto, alle 17, il docente di Sociologia generale Mauro Magatti dialogherà con Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr, e Luciano Violante, presidente emerito della Camera, durante l’incontro “Cybersocietà e civiltà dell’uomo”. Alla stessa ora il docente di Sociologia generale Luca Pesenti interverrà in “Progettare, abitare, vivere”, panel co-organizzato da Compagnia delle Opere per riflettere su nuovi modi di lavorare e di abitare emersi durante la pandemia. Sempre sabato 20, alle 19, il docente di Psicologia della Comunicazione Giuseppe Riva rifletterà su relazioni umane e uso delle tecnologie in “Il tempo dell’attenzione”.

Domenica 21 agosto alle 19 il docente di Teologia don Stefano Alberto e il docente di Lingua e Letteratura araba Wael Farouq dialogheranno con il segretariogenerale della Lega Musulmana mondiale Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa su “Il senso religioso”, uno dei libri di don Giussani. Martedì 23 alle 13 il direttore del master in International Screenwriting e Production della Cattolica Armando Fumagalli dialogherà con lo sceneggiatore, produttore e regista americano Neil Landau in “Eroi fragili. Noi, le storie e il fascino delle Serie Tv”. Alla stessa ora è previsto l’incontro “Leggendo la Bibbia con Joseph Weiler: potere e politica? Dimenticare Macchiavelli, c’è già tutto in Samuel”. Assieme al professore della Nyu Law school Joseph Weiler interverrà don Stefano Alberto.