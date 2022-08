Diocesi: Terni, a Stroncone festeggiamenti per il beato Antonio Vici. Apertura con l’inaugurazione del restauro della cappella presso il santuario

(Foto: diocesi Terni-Narni-Amelia)

Hanno preso il via, a Stroncone, i festeggiamenti in onore del beato Antonio Vici, patrono della città. La parrocchia di San Michele arcangelo e San Nicola e i Frati minori che reggono il santuario dedicato al beato celebrano la ricorrenza con varie manifestazioni che proseguiranno fino a domenica 21 agosto. Nella serata di ieri si è svolta l’inaugurazione del restauro della cappella del beato Antonio presso il santuario, alla presenza della restauratrice Daniela Montaldo, del sindaco Giuseppe Malvetani e dello storico Giorgio Angeletti. Ad accompagnare l’evento l’associazione musicale “Le Contrade” di Stroncone.

Oggi inizia il triduo di preparazione alla festa, presieduto da padre Alfio Vespoli Definitore, Ofm Umbria e Sardegna: alle 18 sarà celebrata la messa con l’atto di affidamento degli anziani. Domani, 19 agosto, alle 18 la messa e l’atto di affidamento dei bambini (i bambini presenteranno al beato Antonio un disegno a lui dedicato). Sabato 20 agosto, alle 11, è in programma la riconsegna dell’Autentica dello “zucchetto” del beato Antonio da parte del Nucleo dei Carabinieri Tutela patrimonio culturale dell’Aquila, e alle 18 sarà celebrata la messa con l’atto di affidamento delle coppie di sposi nel loro 25° e 50° anniversario di matrimonio.

Domenica 21 agosto alle 11 la celebrazione eucaristica nel corso della quale sarà consegnato l’attestato di merito ai portatori della statua pellegrina del beato. Alle 18 la messa sarà presieduta da padre Pietro Messa, frate minore della Pontificia Università Antonianum, con il dono della “Rosa per il beato Antonio” da parte dell’Ente Agosto Stronconese. Seguirà la processione con la statua del beato Antonio per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale di Stroncone Aps.