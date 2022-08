Diocesi: Belluno-Feltre, sabato l’edizione 2022 degli Esercizi spirituali comunitari itineranti da Cencenighe a Canale d’Agordo

È in programma per sabato 20 agosto la 15ª edizione degli Esercizi spirituali comunitari itineranti (Esci) sul Cammino delle Dolomiti, organizzata a cura dell’equipe della diocesi di Belluno-Feltre, con il contributo dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro. Si partirà da Cencenighe per arrivare a Canale d’Agordo accompagnati dalle riflessioni sul tema “La forza della mitezza” condotte da don Augusto Antoniol per approfondire la spiritualità di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, che sarà proclamato beato il 4 settembre prossimo.

Il ritrovo dei partecipanti, informa la diocesi, è fissato per le 7.45 presso il Nof Filò di Cencenighe, quindi si salirà a Celat di San Tomaso e, percorrendo a ritroso parte della tappa n. 10 del Cammino delle Dolomiti, si raggiungerà forcella San Tomaso, seguendo il percorso tematico Dolomiti Rock Miniatures, scendendo poi alla chiesa di San Simon di Vallada dove sono previsti il pranzo (al sacco), la celebrazione della messa e una visita guidata alla contigua Scuola dei Battuti, appena restaurata. Nel primo pomeriggio si riprenderà il cammino, passando per Andrich e Toffol, raggiungendo Carfon, paese natale del poeta Valerio Da Pos e sede di un grazioso museo etnografico, da poco aperto al pubblico. Dopo la breve sosta a Carfon, si scenderà lungo il sentiero che porta a Canale d’Agordo, dove è programmata la visita al paese e alla casa natale di Papa Luciani, con un momento conclusivo, nel tardo pomeriggio (verso le 18), prima del rientro a Cencenighe, in corriera. Complessivamente sono previste un po’ meno di sei ore di cammino, con almeno 700 metri di dislivello in salita.