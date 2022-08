Diocesi: Senigallia, in Pinacoteca lezione sull’antica tecnica della doratura su manufatti lignei

Conoscere per apprezzare, sapere per capire. È con questo spirito che la Pinacoteca diocesana di Senigallia proseguendo col “Viaggio nella bellezza” organizza l’evento dal titolo “La Luce dell’oro: l’antica tecnica della doratura su manufatti lignei” in programma alle 21.30 di venerdì 19 agosto. Scopo dell’iniziativa è quello di far conoscere dal vivo l’antica tecnica artistica della doratura, attraverso l’installazione di un laboratorio all’interno della Pinacoteca. L’evento e il laboratorio saranno tenuti dal prof. Andrea Ippoliti che mostrerà dal vivo le varie fasi di doratura, i materiali e gli strumenti necessari. La tecnica fu messa a punto circa 900 anni fa e vide il suo massimo splendore con le tavole a fondo dorato di maestri quali il marchigiano Gentile da Fabriano come Giotto, Simone Martini, Crivelli e tanti altri. Dopo la stesura della foglia oro su supporti didattici, Ippoliti accompagnerà i visitatori nelle sale della Pinacoteca alla scoperta proprio di quelle opere che furono dorate con la stessa tecnica.

L’intento della serata condotta dalla Pinacoteca è quello di dare semplici ed evocative conoscenze ai visitatori su un aspetto particolare delle opere d’arte, come la metallizzazione delle superfici, allo scopo di illuminarle, facendosi coinvolgere nell’uso delle materie prime necessarie per la doratura: tutti materiali naturali che sono alla base della evoluzione delle tecniche artistiche italiane ed europee fino all’avvento della chimica moderna.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e senza prenotazione. I posti saranno limitati, si parteciperà in ordine di arrivo e nel rispetto delle consuete prescrizioni anti-Covid che per i musei prevedono raccomandata la mascherina.