Ucraina: card. Krajewski, “il Papa è presente in Ucraina, sta sperimentando la via della croce che state percorrendo”

“Il Santo Padre è presente in Ucraina, sebbene sia in Vaticano. Sta soffrendo con voi. Il Papa sta sperimentando la via della Croce che voi in Ucraina state percorrendo”. Lo ha detto il card. Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, durante la sua visita in Ucraina in qualità di inviato del Santo Padre, cominciata da martedì scorso per rafforzare l’opera di soccorso della Chiesa. Papa Francesco – ha aggiunto il cardinale, secondo quanto riferisce la Fondazione pontificia Acs (Aiuto alla Chiesa che soffre) – ed è impegnato per la pace “in ogni modo immaginabile. Allo stesso tempo il Papa è grato a tutti coloro che stanno mostrando il loro amore verso l’Ucraina”. In risposta allo scoppio della guerra in Ucraina, Acs sta inviando un pacchetto di aiuti che attualmente ammonta a 1,3 milioni di euro. Il denaro è destinato a sacerdoti e religiosi che lavorano in tutto il Paese nelle parrocchie, con i profughi, negli orfanotrofi e nelle case per anziani. Padre Wladyslaw Biszko, in un colloquio con Acs, racconta che “c’è grande andirivieni qui. Migliaia di profughi arrivano ogni giorno”. Il sacerdote gestisce un centro di pellegrinaggi e ritiri spirituali a Leopoli, città dell’Ucraina occidentale, negli stessi locali del seminario cattolico romano.