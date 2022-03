Arte sacra: associazione “Amici di San Rocco”, al via il concorso di pittura sulla vita del Santo

L’associazione europea “Amici di San Rocco” di Capriate al Volturno (Caserta) ha bandito un concorso nazionale di pittura sul tema “Un dipinto per San Rocco”. Il concorso nasce da un’idea di fratel Costantino De Bellis, fondatore e presidente della stessa associazione. “L’arte e la bellezza, da sempre consentono all’uomo di innalzarsi dalle umane fatiche – si legge nella nota di presentazione -. Quando poi il valore della bellezza e dell’arte si legano alla fede si apre per l’umanità quella che Benedetto XVI definiva ‘la porta verso l’infinito’”. Per questo l’associazione Amici di San Rocco, ha bandito il concorso, invitando gli artisti a cimentarsi con il tema “un giorno in preghiera con San Rocco, contemplando la bellezza dell’arte nella fede”. “La difficile situazione che stiamo vivendo, prima per la pandemia e ora per la guerra che infiamma l’Europa, e da cui non riusciamo ad uscire – dichiara fratel Costantino De Bellis, fondatore dell’associazione -. Abbiamo voluto rivolgere lo sguardo alla figura del santo e pellegrino di Montpellier, che durante una terribile pestilenza, pur di fronte a una umanità piegata e disperata, la stessa che incontriamo oggi, mai perse la speranza, ma sempre invitò a cogliere la bellezza dei frutti della fede”. Conforme a questo spirito, l’associazione ha chiamato tutti gli artisti a fornire un nuovo segno di speranza, attraverso la forza della loro espressione artistica. L’opera dovrà raffigurare San Rocco o una scena della sua vita e dovrà essere consegnata entro il 30 Aprile 2022, presso il Museo iconografico di San Rocco di Capriati. A valutarla sarà una giuria di esperti e l’opera vincitrice verrà raffigurata sulla copertina di un opuscolo informativo di San Rocco che è in fase di realizzazione a cura dell’associazione stessa. Le realizzazioni classificate 2° e 3° saranno invece verranno riprodotte su delle cartoline. Tutte le opere realizzate resteranno esposte al museo di San Rocco. Info: www.amicidisanrocco.it;