Consiglio europeo: summit di Versailles, “dalla Russia aggressione ingiustificata”. Mosca minaccia per la pace mondiale. Nuove sanzioni

(Photo SIR/European Council)

Nel documento emesso nella notte dal vertice di Versailles, si legge: “due settimane fa la Russia ha riportato la guerra in Europa. L’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite, compromette la sicurezza e la stabilità mondiali ed europee e sta causando sofferenze indicibili alla popolazione ucraina. La responsabilità di questa guerra di aggressione ricade interamente sulla Russia e sulla Bielorussia, sua complice, e i responsabili saranno chiamati a rispondere dei loro crimini, anche per gli attacchi indiscriminati contro civili e beni di carattere civile”. “Chiediamo che siano immediatamente garantite la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari ucraini con l’assistenza dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Esigiamo che la Russia cessi le sue azioni militari e ritiri tutte le forze e le attrezzature militari dall’intero territorio dell’Ucraina, immediatamente e senza condizioni, e che rispetti pienamente l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale”.

Il documento con la firma dei 27 capi di Stato e di governo Ue aggiunge: “elogiamo il popolo dell’Ucraina per il suo coraggio nel difendere il proprio Paese e i nostri valori condivisi della libertà e della democrazia. Non lo lasceremo solo”. L’Ue e i suoi Stati membri “continueranno a fornire, in modo coordinato, sostegno politico, finanziario, materiale e umanitario. Siamo decisi a fornire sostegno alla ricostruzione di un’Ucraina democratica una volta che sarà cessato il violento attacco russo. Siamo determinati ad aumentare in misura ancora maggiore la nostra pressione sulla Russia e sulla Bielorussia. Abbiamo adottato sanzioni significative e rimaniamo pronti a procedere rapidamente con ulteriori sanzioni”.