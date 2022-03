Austria: il Tirolo ospiterà l’assemblea dei vescovi. Ucraina, situazione ecclesiale e Sinodo tra i temi. Le scuole cattoliche accolgono i bambini ucraini

Comincerà lunedì 13 e terminerà giovedì 17 marzo l’assemblea plenaria della Conferenza episcopale austriaca (Öbk). I vescovi si riuniranno sotto la guida del loro presidente, l’arcivescovo di Salisburgo, mons. Franz Lackner, al centro educativo St. Michael a Matrei am Brenner, nel Tirolo: tema centrale delle deliberazioni di quattro giorni sarà la guerra in Ucraina, i suoi effetti e le misure di soccorso necessarie, come ha detto il segretario generale della Conferenza episcopale, Peter Schipka. Altro punto sarà lo “scambio sull’attuale situazione sociale e ecclesiale”, ha proseguito Schipka, che ha confermato anche la prosecuzione della riflessione sulle iniziative diocesane nel quadro del processo sinodale globale e delle imminenti elezioni dei consigli parrocchiale in tutta l’Austria il 20 marzo. In ambito liturgico, i vescovi invitano i fedeli a partecipare alla solenne eucaristia che verrà celebrata mercoledì 16, al vespro, nella chiesa dedicata ai Santi Pietro e Paolo di Götzens, e sito di pellegrinaggi da tutto il Tirolo. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Innsbruck, mons. Hermann Glettler. Nella giornata di mercoledì parteciperà alle assemblee e alla messa il nunzio apostolico in Austria, mons. Pedro Lopez Quintana. I risultati dei lavori saranno presentati durante una conferenza stampa, a Vienna, la mattina di venerdì 18.

Diocesi e arcidiocesi austriache si stanno nel frattempo muovendo per l’accoglienza dei profughi ucraini, ed è prevista l’elaborazione di un progetto comune ad ampio respiro per affrontare l’emergenza. In questo senso, le scuole private cattoliche dell’arcidiocesi di Vienna stanno già fornendo 350 posti scolastici gratuiti per bambini e giovani rifugiati dall’Ucraina. I primi studenti sono stati ammessi alle classi scolastiche, ha annunciato ieri l’arcidiocesi. L’iniziativa dell’autorità scolastica tiene conto del fatto che la guerra in Ucraina sta spingendo centinaia di migliaia di persone alla fuga e sempre più minori arriveranno a Vienna. Le scuole private sponsorizzate dall’arcidiocesi di Vienna offrono 130 posti scolastici, altri 220 posti sono distribuiti tra le varie scuole religiose e altri sponsor di scuole cattoliche.