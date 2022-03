Ucraina : anche il presidente dei vescovi svizzeri ha scritto una lettera al Patriarca Kirill, “no alla guerra”

Anche il presidente della conferenza episcopale svizzera, mons. Felix Gmür, ha inviato una lettera al Patriarca di Mosca Kirill per chiedere al “confratello in Cristo” di intervenire sul presidente russo Vladimir Putin, affinchè cessino immediatamente le operazioni militari in Ucraina. Lo rende noto la Conferenza episcopale svizzera. Riuniti in Assemblea plenaria i vescovi svizzeri hanno espresso in un comunicato “la loro profonda preoccupazione per la guerra in corso in Ucraina” ribadendo “con fermezza e convinzione” il loro “no alla guerra”, ricordando l’appello alla pace contenuto nella dichiarazione congiunta firmata all’Avana il 12 febbraio 2016 da Papa Francesco e Sua Santità Cirillo, Patriarca di Mosca, in cui i due leader deploravano “ostilità in Ucraina”. Esprimendo la loro piena solidarietà alle vittime della guerra in Ucraina, i vescovi svizzeri chiedono anche che “questa situazione non porti né a condannare né a stigmatizzare il popolo russo nel suo insieme”. Infine, la Conferenza episcopale svizzera ha lanciato “un forte appello alle autorità politiche e all’intera popolazione, affinché la Svizzera dimostri solidarietà umana nell’accogliere i profughi che, in fuga dall’Ucraina, bussano alle nostre frontiere”.