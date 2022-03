Città dell’uomo: “Storia essenziale dell’Italia repubblicana”, da De Gasperi a oggi. Presentazione del volume di Guido Formigoni

L’associazione “Città dell’uomo” organizza per martedì 15 marzo la presentazione in streaming (ore 18.45) del libro di Guido Formigoni, “Storia essenziale dell’Italia repubblicana”, edita dal Mulino. Intervengono con l’autore Paolo Corsini, Umberto Gentiloni e Daniela Saresella. Modera Massimo De Giuseppe.

“L’Italia repubblicana, nata con la fine della guerra e il referendum del 2 giugno 1946, ha ormai compiuto 75 anni”, si legge in una nota che illustra i contenuti del volume; “sulla sua storia, nel tempo, sono state scritte moltissime pagine e il patrimonio di conoscenza continua ad accrescersi”. Questa nuova sintesi vuole essere “essenziale perché proprio nella sua brevità intende fornire gli elementi di base per seguire con facilità la linea di sviluppo della nostra storia recente, connettendo la storia politica a quella economica, sociale e culturale, e collocando ove opportuno le vicende interne in una dimensione internazionale che ne riconosca cause e influenze globali. In questa ricostruzione, tra crisi e ripartenze, scopriremo un Paese meno anomalo di quanto a volte si dica”.

L’incontro si svolgerà tramite la piattaforma Zoom e verrà trasmesso nella pagina YouTube di Città dell’uomo. Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link.

L’autore, Guido Formigoni, insegna Storia contemporanea nell’Università Iulm di Milano. Tra i suoi libri: “L’Italia dei cattolici” (2010), “Aldo Moro” (2016), “Storia d’Italia nella guerra fredda” (2016), “Storia della politica internazionale nell’età contemporanea” (2018) e “La politica internazionale dal XX al XXI secolo” (2018).