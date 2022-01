Venezuela: dal 7 gennaio i vescovi si riuniscono in Assemblea plenaria per eleggere la nuova presidenza

Dal 7 al 12 gennaio gli arcivescovi e i vescovi del Venezuela si riuniranno nella loro CXVII Assemblea ordinaria plenaria, durante la quale approfondiranno le sfide della Chiesa in Venezuela e le azioni pastorale concrete da considerare. Durante l’Assemblea sarà eletta la nuova presidenza della Conferenza episcopale venezuelana (Cev) per il triennio 2022-2025, costituita dal presidente, dal primo vice presidente, dal secondo vice presidente e dal segretario generale; allo stesso modo, si formeranno le nuove Commissioni episcopali con l’elezione del presidente e dei membri di ciascuna di esse.

L’Assemblea inizierà alle 9 del 7 gennaio, con l’adorazione eucaristica guidata da mons. Mario del Valle Moronta Rodríguez, vescovo di San Cristóbal e primo vice presidente della Cev; poi mons. José Luis Azuaje Ayala, arcivescovo di Maracaibo e presidente della Cev, presenterà la relazione introduttiva. Tra i temi al centro dell’appuntamento, le sfide pastorali del nuovo triennio e il cammino sinodale. Il culmine dell’Assemblea è previsto il 12 gennaio, quando i vescovi presenteranno l’esortazione pastorale dedicata alle sfide della Chiesa in Venezuela.