Epifania: diocesi di Bologna, domani il card. Zuppi presiede la Messa dei popoli in cattedrale

Domani, giovedì 6 gennaio, alle ore 10, nella chiesa di San Michele in Bosco (piazzale San Michele in Bosco) l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, presiederà la Messa dell’Epifania per l’Istituto ortopedico Rizzoli.

Alle ore 17.30 celebrerà la Messa dei Popoli in cui verranno utilizzate 13 lingue per le letture, i canti e le preghiere, e saranno portati ai piedi della statua di Gesù Bambino, da parte di alcuni fedeli vestiti con abiti tradizionali, doni caratteristici delle comunità etniche presenti in diocesi. La preghiera del “Padre Nostro” verrà recitata da ciascuno dei presenti nella propria lingua madre. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Le liturgie si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid.

“La Chiesa – afferma mons. Juan Andrés Caniato, direttore dell’Ufficio Migrantes diocesano e della Ceer – riconosce la grande importanza della lingua materna dei migranti, attraverso la quale essi esprimono la mentalità, le forme di pensiero e di cultura ed i caratteri stessi della loro vita spirituale e delle tradizioni delle loro Chiese di origine. A Bologna questa attenzione si esprime nella presenza di 14 comunità etniche, di varia consistenza numerica, con 7 sacerdoti: le comunità si affiancano alla rete delle parrocchie territoriali, divenendo così uno strumento di comunione spirituale e pastorale con l’intera comunità diocesana”.