Diocesi: Termoli, inaugurata la nuova sede della biblioteca in memoria di mons. Biagio D’Agostino

“Un tributo alla memoria di una figura storica che si è spesa con amore per la comunità e un nuovo significativo tassello inserito lungo il percorso di promozione culturale del territorio”. Lunedì 3 gennaio, in via Seminario a Larino, è stata inaugurata la nuova sede della biblioteca diocesana con l’intitolazione al vescovo, mons. Biagio D’Agostino (1896-1984). All’evento, organizzato nel rispetto nella normativa anti-Covid, hanno partecipato le autorità religiose, civili e militari. È intervenuto mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino, che ha incoraggiatol’iniziativa.

Un profilo del vescovo D’Agostino è stato tracciato da don Marcello Paradiso, vicario generale della diocesi, che ha dedicato un libro proprio al vescovo cui è stata intitolata la nuova sede. La biblioteca diocesana di Termoli-Larino comprende circa 20.000 volumi, tra i quali meritano una particolare menzione i circa 1.500 testi antichi, legati al periodo compreso tra il XVI e XVIII secolo. Nel fondo antico sono presenti anche rarissime pubblicazioni, strettamente legate al territorio dell’attuale diocesi ed a quello che un tempo formava la vasta Regione ecclesiastica di Benevento, nonché diverse antiche edizioni dell’orazione Pro Cluentio di Marco Tullio Cicerone. Nel corso dell’evento sono stati presentati anche una serie di eventi culturali che, a partire già dal mese di gennaio, vedranno protagonisti i giovani della diocesi.