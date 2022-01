Aggiornamenti sociali: p. Riggio, “in ascolto della realtà con l’accento sull’ecologia integrale e sul cammino sinodale di una Chiesa in uscita”

A poche settimane dall’annuncio dell’assunzione della direzione di Aggiornamenti sociali da parte di p. Giuseppe Riggio, la rivista inaugura il 2022 con un editoriale che rimette al centro il senso e l’orizzonte della propria missione, caratterizzata dalla volontà di mettersi in ascolto attento della realtà, in particolare in un momento in cui la sua concretezza sconvolge le strutture organizzative e di pensiero con cui si è soliti cercare di inquadrarla.

“Ascoltare è lasciarsi colpire dalla realtà”, ricorda p. Riggio, citando le parole che Papa Francesco rivolse alla redazione di Aggiornamenti sociali nel 2019, durante l’udienza per i 70 anni della sua nascita. Si tratta di parole che “mi risuonano con particolare forza in questa fase di passaggio – scrive nell’editoriale – nel momento in cui ricevo il testimone e la responsabilità di guidare la rivista da p. Giacomo Costa, che nei suoi dodici anni da direttore ha saputo aiutare i lettori a riconoscere e intrepretare i profondi cambiamenti avvenuti in questo tempo”. Anche in questa fase di passaggio si rafforza l’intenzione di Aggiornamenti sociali di rendere sempre più presente un modo di leggere la società, riflettere e agire fondato sulla “visione poliedrica proposta nell’Evangelii gaudium, il paradigma dell’ecologia integrale al cuore della Laudato si’, l’accento sul cammino sinodale di una Chiesa in uscita”.

Con riferimento al Sinodo 2021-2023 della Chiesa universale, “un’altra sfida appassionante ed esigente mi attende”, scrive p. Riggio, spiegando che “l’impegno per una Chiesa sinodale è quello di costruire una Chiesa e un popolo capaci di articolare le differenze all’interno di un progetto comune, senza eliminarle od omogeneizzarle”.