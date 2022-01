Mons. Luigi Negri: Monteduro (Acs), “nel giorno in cui si concludeva il suo pellegrinaggio terreno ha voluto inviare una generosa offerta per i cristiani perseguitati”

“Lunedì 3 gennaio accedo al conto corrente di Acs Italia e trovo, fra le altre donazioni, una di mons. Luigi Negri, scomparso tre giorni prima”. Lo racconta in una nota diffusa oggi Alessandro Monteduro, direttore di Aiuto alla Chiesa che soffre Italia, ricordando la figura dell’arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio. “Pensare che l’arcivescovo, nel giorno in cui si concludeva il suo pellegrinaggio terreno, abbia voluto inviare una generosa offerta per aiutare i cristiani perseguitati mi ha commosso – continua – . Mons. Negri è stato un grande testimone della cultura cattolica in un tempo in cui essa viene costantemente attaccata, e questa donazione dimostra che la sua anima sacerdotale era rivolta soprattutto alle membra più sofferenti della Chiesa, a quanti vengono perseguitati o discriminati per il solo fatto di essere cristiani”. “Un ultimo affettuoso ringraziamento a nome di tutta la comunità di Acs – conclude Monteduro – per questo edificante esempio lasciatoci mentre tutta Italia si apprestava a festeggiare il nuovo anno. Invito benefattori e amici a pregare per l’anima di questo pastore, ormai tornato alla casa del Padre”.