Servizio Civile: Misericordia Prato, con un bando cerca 138 giovani per il progetto “Farsi prossimi”

La Misericordia di Prato cerca 138 giovani per il servizio civile universale. “Farsi prossimi” è il nome del progetto che coinvolge 19 confraternite presenti sul territorio pratese. Le attività da svolgere sono legate ai servizi di trasporto sociale, di emergenza-urgenza (118) e protezione civile.

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 14 di mercoledì 26 gennaio esclusivamente on line con Spid collegandosi al sito https://domandaonline.serviziocivile.it.

“Il servizio civile è un’opportunità offerta ai giovani per vivere un anno di impegno e di volontariato al servizio del bene comune – spiega il governatore dell’Arciconfraternita Laila Minelli -. Bene comune inteso come bene di tutti e bene di ciascuno. I giovani andranno a sperimentare valori importanti quali la solidarietà e l’altruismo”.

Possono presentare la domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Sarà data particolare attenzione ai giovani con minori possibilità economiche ed è prevista, come nel progetto in corso, una breve esperienza di tirocinio. I requisiti di ammissione sono consultabili sul sito web www.politichegiovanili.gov.it. L’impegno è di 25 ore settimanali, la durata del servizio civile è di un anno. A tutti i giovani selezionati verrà offerta una specifica formazione per svolgere le attività previste ed è riconosciuto loro un rimborso mensile di 444,30 euro.

Le sedi coinvolte sono, oltre a quella centrale di via Galcianese (12 i volontari richiesti), quelle di Cafaggio (2 i volontari richiesti), Capalle (4 volontari), Chiesanuova (i volontari richiesti sono 4), Migliana (2 volontari), Narnali (4 volontari), Vernio (4 volontari), Vaiano (6 volontari), Capezzana (8 volontari), Castelnuovo Fontanelle (8 volontari), Coiano (6 volontari), Grignano (8 volontari), Iolo (8 volontari), Mezzana (10 volontari richiesti), Seano (12 volontari), Calenzano (si cercano 12 volontari), Galciana (6 volontari), Oste (10 volontari) e Montemurlo (i volontari richiesti sono 12).