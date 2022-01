Epifania: diocesi di Treviso, domani celebrazione in cattedrale con le comunità cattoliche di migranti

“Verso un ‘noi’sempre più grande…”: secondo l’appello di Papa Francesco per la 107ª Giornata del migrante e del rifugiato, la diocesi di Trevso invita a parteciparedomani, nel giorno dell’Epifania, all’Eucaristia presieduta dal vescovo Michele Tomasi, in cattedrale, alle ore 10.30, animata come ogni anno dai rappresentanti delle comunità cattoliche di migranti presenti in diocesi. “È ancora una volta un’occasione per permettere allo Spirito Santo di ‘fare comunione nella diversità, armonizzando le differenze senza mai imporre una uniformità che spersonalizza’. E dalla celebrazione eucaristica si estenda ad ogni giorno del 2022 l’impegno per ‘costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso'”, si legge sul sito della diocesi di Treviso.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi e avrà la traduzione nella lingua italiana dei segni.