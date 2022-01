Diocesi: Brescia, il 9 gennaio la benedizione dei restauri nella chiesa di San Giuseppe artigiano

Domenica 9 gennaio, alle 10, don Giuseppe Mensi, vicario episcopale per l’amministrazione presso la parrocchia di San Giuseppe artigiano, a Brescia, presiederà la solenne concelebrazione per i 50 anni della consacrazione della chiesa parrocchiale e a seguire la benedizione dei lavori compiuti sui cementi armati delle facciate esterne.

La chiesa di San Giuseppe fu terminata nel 1969 e consacrata il 31 ottobre del 1972 da mons. Luigi Morstabilini, allora vescovo di Brescia. I Consigli parrocchiali, con il parroco don Paolo Salvadori e i sacerdoti collaboratori, hanno proposto di celebrare il 50° nell’occasione dell’inaugurazione dei lavori straordinari alle facciate. Alla celebrazione sono stati invitati tutti i preti nativi e quelli che hanno svolto negli anni il loro servizio nella parrocchia palazzolese. Da anni il Consiglio per gli affari economici era a conoscenza della condizione critica dei cementi armati delle facciate esterne della nostra chiesa parrocchiale. Il preventivo oneroso dell’intervento ha sempre però fatto desistere dall’intraprendere le opere necessarie. I bonus fiscali a disposizione e la generosità del lascito testamentario di una parrocchiana hanno permesso l’intervento, che ha avuto un costo finale di 385.400 euro.