Epifania: diocesi di Mantova, domani la Messa dei popoli in cattedrale

“Cammineranno le genti alla tua luce…”: il brano del profeta Isaia nella solennità dell’Epifania è forse il contesto migliore per la celebrazione diocesana con le comunità di cattolici provenienti dalle Chiese di altre nazioni. È la Messa (o festa) dei popoli, ormai tradizionale in diocesi con una massiccia presenza di immigrati, che viene organizzata dell’Ufficio per la pastorale dei migranti. A Mantova sarà celebrata domani, giovedì 6 gennaio, alle 16.30 in cattedrale, dopo la sospensione imposta dalla pandemia lo scorso anno.

“L’appuntamento è molto sentito dalle comunità: nella nostra diocesi si celebra ormai da molti anni e la partecipazione è sempre stata entusiastica e significativa. Le comunità organizzate che partecipano con propri delegati alla preparazione sono composte da cattolici rumeni, greco-cattolici ucraini, ghanesi (africani anglofoni), brasiliani, ispanici (latinoamericani di lingua spagnola) e filippini. A loro il compito di animare la celebrazione con i canti (ciascuna comunità ne proporrà almeno uno della propria tradizione), le letture (il Vangelo anche in inglese e spagnolo), le preghiere dei fedeli. Sono invitati tutti i cattolici, migranti e italiani, come piccolo segno di comunione.

Le comunità sono molto autonome ed intraprendenti: il servizio dell’Ufficio per la pastorale dei migranti è di accompagnarle e renderle più visibili nel contesto della diocesi, coordinarle e favorire conoscenze e comunicazioni tra comunità e con comunità di stessa provenienza in altre diocesi”, si legge sul sito della diocesi di Mantova.