Diocesi: Novara, venerdì 7 gennaio iniziano le celebrazioni a Cannobio per i 500 anni del Miracolo della Santissima Pietà

L’8 gennaio si celebra la memoria del miracolo della Santissima Pietà di Cannobio. La memoria liturgica si collega ad alcuni segni straordinari accaduti nel borgo di Cannobio tra il gennaio e il febbraio 1522. Nella diocesi di Novara, le celebrazioni a Cannobio per i cinquecento anni del Miracolo della Santissima Pietà iniziano venerdì 7 gennaio, alle 20.30, in santuario, con la recita dei salmi penitenziali e delle litanie dei santi. Seguirà l’omelia del prevosto don Mauro Caglio e il canto del Vexilla Regis.

Il cuore della festa è sabato 8 gennaio, alle 17, in collegiata con la solenne messa presieduta dal vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla. L’accesso in collegiata sarà consentito solo con la mascherina Ffp2.

È prevista la diretta su TeleVco, trasmessa anche presso il Nuovo teatro e in streaming sul sito del Comune di Cannobio.

Seguirà la processione con la reliquia della Sacra Costa. Quest’anno, per motivi di sicurezza l’illuminazione pubblica non sarà spenta e non saranno posizionati i lumini per le vie pubbliche lungo il percorso. La popolazione è invitata a esporli solo sulle proprie case.

Il percorso della processione si conclude in piazza Vittorio Emanuele III dove il vescovo impartirà la benedizione alla popolazione e al lago. Solo mons. Brambilla, i sacerdoti e le autorità si recheranno in santuario per l’apertura della “porta santa”. Da quel momento sarà consentito l’accesso contingentato ai fedeli in santuario.

Domenica 9 gennaio le messe in santuario saranno celebrate alle 8.30, alle 9.45 e alle 11; quest’ultima, presieduta dal vescovo, sarà seguita dall’intitolazione della piazza del santuario a mons. Germano Zaccheo. Alle 15, il canto dei vespri e il ritorno della reliquia in collegiata; dove alle 18 sarà celebrata la messa.