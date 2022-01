Servizio civile: Acli Roma, pubblicato il bando per sei progetti destinati a 13 giovani

È stato pubblicato il bando volontari per il Servizio civile universale 2021/2022, e anche quest’anno le Acli di Roma aps e l’Us Acli Roma hanno presentato i propri progetti ai quali potranno prendere parte 13 giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni che potranno così vivere un’esperienza di crescita e di servizio. Sei progetti che si svolgeranno sul territorio metropolitano di Roma. Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, contrasto alla dispersione scolastica, educazione e promozione culturale, sostegno alle donne vittime di violenza, lotta alla dispersione sportiva e al digital divide. Questi gli ambiti su cui i giovani avranno l’occasione di concentrare il proprio impegno. I giovani interessati possono presentare la domanda fino alle 14 del 26 gennaio 2022. Qui tutte le info dettagliate sui progetti, sui requisiti e sulle modalità di partecipazione. È previsto per i partecipanti il rimborso spese, come stabilito dal Ministero, e l’impegno è assolutamente compatibile anche con lo studio universitario.

“Il servizio civile – dichiara Lidia Borzì, presidente Acli di Roma e provincia – è un’esperienza di impegno sociale che rafforza la consapevolezza della responsabilità civica, una vera e propria palestra per l’impegno civico”. Dodici mesi, conclude, “da vivere tutti d’un fiato nel segno del bene comune e noi come Acli di Roma non vediamo l’ora di accogliere i nuovi ragazzi che entreranno a far parte della nostra grande famiglia”.