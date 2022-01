Epifania: mons. Leuzzi (Teramo), “è la festa della ricerca, andare oltre ciò che vediamo”

“Unire insieme il donare e il cercare è sempre più difficile, perché tutti vogliamo evitare la fatica della ricerca. Donare qualcosa dopo un cammino di ricerca è l’esperienza più bella della vita”. Lo scrive il vescovo di Teramo, mons. Lorenzo Leuzzi, nella sua lettera mensile ai giovani della diocesi. “Il vero dono è quando cerchiamo il vero bene dell’altro, quando è davvero un gesto gratuito del nostro desiderio di far crescere colui a cui doniamo. I Magi hanno donato i loro regali a Gesù Bambino con semplicità perché cercavano e il loro dono era manifestazione della loro gratitudine. Quel Bambino era colui che cercavano”.

Parlando dell’Epifania, il vescovo spiega che “è la festa di coloro che cercano, perché Dio si è reso visibile”. “L’Epifania è la festa della mia ricerca! Si parte sempre da un piccolo segno, esperienziale o scientifico, e si aprono nuovi orizzonti di vita. In questa ricerca ci precede e ci accompagna Gesù Bambino! Come per i Magi! Sono andati oltre: in quel Bambino hanno scoperto il volto di Dio! Senza il desiderio di conoscere, cari giovani, non c’è ricerca e non c’è libertà di credere! I Magi hanno cercato e sono rimasti stupiti e meravigliati che Dio si fosse manifestato in un Bambino!”. Infine, l’augurio nella festa dell’Epifania di “andare oltre ciò che vediamo per capire che cosa si nasconde nella vita della Chiesa”.