Adozioni: card. Lojudice ed Ercoli, “grazie Papa Francesco per aver dato voce a tanti bambini in attesa”

“Desideriamo ringraziare Papa Francesco per avere ancora una volta dato voce ai tanti bambini in attesa di adozione e per avere incoraggiato le famiglie che scelgono questa ‘forma più alta di amore e di paternità e maternità'”. È quanto dichiarano il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e presidente dell’Osservatorio per la tutela dei minori “Fonte d’Ismaele” e Lucia Ercoli, coordinatrice dello stesso Osservatorio in merito alle parole pronunciate oggi dal Pontefice durante l’udienza generale sull’adozione.

“La nostra esperienza – proseguono – sul campo, vicino alle famiglie e ai bambini, ci dice che è urgente, come auspicato dal Pontefice, semplificare l’iter per le adozioni. C’è anche la necessità di creare un nuovo strumento di sostegno a queste famiglie affinché non si sentano sole nell’affrontare le doverose procedure giuridiche, che però devono velocizzarsi”.

“Le parole del Papa – concludono – oggi hanno dato nuova speranza a chi sceglie con coraggio di adottare un bambino e per questo dobbiamo valorizzarle con il contributo di tutti. Istituzioni e società civile lo possono fare, insieme, lanciando gli Stati generali sull’adozione”.