Diocesi: Arezzo, dal 12 gennaio l’Archivio storico di Sansepolcro riaprirà alla consultazione

Dopo le festività natalizie, l’Archivio storico diocesano di Sansepolcro (diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro) riaprirà alla consultazione il prossimo mercoledì 12 gennaio 2022. “L’avvio di un nuovo anno è anche occasione per valutare il lavoro svolto nei dodici mesi precedenti – si legge in una nota diffusa oggi – . Nel 2021 l’Archivio è stato aperto al pubblico dal 14 gennaio al 16 dicembre, nel rispetto della normativa sanitaria per il contenimento del contagio da coronavirus Covid-19. Nel complesso, i giorni di apertura sono stati 64 giorni, per un totale di circa 290 ore; il totale degli accessi è stato di 138”. Inoltre, sono state presentate e accolte 22 domande di studio, di cui 12 relative a studio personale, 4 a pubblicazioni, 3 a ricerche scientifiche, 2 a tesi e una alla scheda per il catalogo della mostra su Raffaello a Città di Castello. Da quando si dispone di dati circa l’utenza sono state accolte 599 domande di studio (dal 1977), per una media annuale di 13, e si sono registrati 3.701 accessi (dal 1995), per una media annuale di 138. In quest’anno, l’Archivio si è arricchito di un altro fondo documentario: l’archivio dell’Orfanotrofio Schianteschi, composto da 105 unità tra registri e buste (1797-2003). Il materiale è stato consegnato dalla Cooperativa “San Lorenzo”, che finora lo aveva custodito. Prossimamente verrà inventariato e messo a disposizione degli studiosi. Per poter accogliere questo archivio e sistemare in maniera più idonea altri fondi aggregati già presenti è stata allestita una terza sala di deposito. Tutto questo lavoro, conclude la nota, che “prosegue quello avviato nel 1960 da don Battista Gregori e successivamente continuano da mons. Ercole Agnoletti e da Franco Polcri, è stato possibile grazie al coinvolgimento dei volontari dell’Associazione Pro Loro ‘Vivere a Borgo Sansepolcro’ e con il sostegno della diocesi e della Fondazione rete archivistica, museale e bibliotecaria”.